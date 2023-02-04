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Коммерсантъ FM
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«Если отказаться от смартфона, то по всем фронтам ты сразу деградируешь»

Запашный, Немов, Самойлов — о жизни без современных мобильных телефонов

Ко Дню отказа от мобильного телефона “Ъ” спросил общественных и культурных деятелей, на какое время они могут отказаться от своего гаджета.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Вадим Самойлов, основатель рок-группы «Агата Кристи»:

— Я спокойно от гаджетов отказываюсь, и вообще их роль в нашей жизни слегка преувеличена. У меня тоже были периоды, когда я уезжал в отпуск и брал телефон на пляж. Потом быстро отучился это делать, и оказалось, что ничего страшного не происходит, включенность иллюзорна, а времени на более толковое занятие остается больше.

Практикую отключение смартфона не только на день, но и неделю, и даже более. Разве что один раз в день могу посмотреть, звонил ли тебе кто-то, и перезвонить. В остальном — новости, плохие или хорошие, тебя все равно догонят.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Светлана Сорокина, теле- и радиоведущая, режиссер:

— Отказываюсь обычно на то время, пока работаю, а в остальное время пользуюсь, и довольно активно. Мой нынешний айфон — это карманный компьютер, который заменяет многое и позволяет жить комфортнее и, главное, эффективнее. Бывают дни, когда я меньше времени обращаюсь к гаджетам вообще, могу на некоторое время отключить звук или отложить их подальше, но телефон совсем не отключаю.

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Эдгард Запашный, генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского:

— У меня был случай, когда в командировке смартфон неделю не работал. Но там была техническая причина, намеренно длительных отключений я не практикую. Для меня принципиально важно находиться на связи прежде всего со своими близкими, особенно если я вдали от дома.

Фото: vk.com / wylsa

Валентин Петухов, блогер Wylsacom:

— Никогда не отказывался и не собираюсь этого делать. Это странная практика. Как одноразовая социальная активность она может быть, но с точки зрения логики у меня возникает масса вопросов. Когда мы отказываемся от автомобилей и пересаживаемся на общественный транспорт или велосипед, чтобы защитить окружающую среду,— с трудом, но я понимаю это. А здесь мне совсем непонятна глобальная цель такой акции.

Через смартфон можно совершать покупки и платежи, заказывать еду… Если отказаться, то по всем фронтам ты сразу деградируешь. Это уже давно не средство общения, а средство необходимости. Это как отказаться от туалета.

Сейчас у меня два-три основных телефона, а вспомогательных — несколько десятков. Они разных производителей, разных операционных систем, у них разные назначения. У меня есть правило: телефон должен лежать в правом кармане брюк, и, если вдруг его там нет, значит что-то пошло не так.

Фото: страница Елены Крыгиной в соцсети

Елена Крыгина, владелица студии красоты KryginaStudio:

— Отказаться от смартфона могу и делаю это в отпуске и в новогодние каникулы. В обычное время я от телефона абсолютно независима, никогда не бегу отвечать на каждый звонок или каждое сообщение. Все мои рабочие процессы структурированы и не зависят от телефона.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Алексей Немов, четырехкратный олимпийский чемпион по гимнастике:

— Мы живем в сумасшедшем мире, в такой ситуации, что не получается без связи, без телефона оперативно решить многие вопросы. С удовольствием отказался бы на неделю, уехав с семьей в отпуск. А получается лишь изредка — на один день максимум.

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Андрей Шаров, театральный художник:

— Отказываюсь на несколько дней в месяц, и часто это делаю. У нас с женой это называется детоксом, процедурой очищения. В нашем сумасшедшем мире, приобретающем все более нереальные скорости и объемы информации, это уже просто необходимо.

С радостью отключался бы и на неделю, и даже больше. Но это трудно. Хотя я раньше думал, что если не буду вступать в контакт через звонки, то как-то не так будут идти дела, встречи. А потом с удивлением понял: я отключаюсь на день-два, и ничего криминального не происходит.

Фото: предоставлено ГБУ «Малый бизнес Москвы»

Станислав Иванов, гендиректор ГБУ «Малый бизнес Москвы»:

— Отказываюсь от смартфона не очень надолго, но обязательно каждый день. Согласитесь, было бы странно, если бы я помогал предпринимателям разобраться в нюансах тайм-менеджмента, но сам не соблюдал баланс между работой и отдыхом?

Например, в отпуске или на выходных важно посвятить время восстановлению сил, перезагрузке и моментам, проведенным с близкими людьми. Правда, признаюсь, что свой телефон я все равно не выключаю, поскольку должен быть доступен практически 24/7, но не держу его под рукой постоянно.

Мой лайфхак на этот период — выделять некоторое время утром и вечером на проверку срочных сообщений. Такую же привычку рекомендую поддерживать и тем, кто круглые сутки не расстается со смартфоном как с рабочим инструментом.

Фото: страница Виктории Французовой в соцсети

Виктория Французова, основатель и генеральный директор PR-агентства About You:

— Кажется, в смартфоне я абсолютно всегда — там моя работа и большая часть жизни. PR, как и дружба,— это состояние круглосуточное.

Группа «Прямая речь»

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