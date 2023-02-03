«Данные по Единому налоговому счету в личных кабинетах меняются ежедневно»

С 1 января 2023 года для организаций и предпринимателей изменился порядок уплаты налогов и взносов. Теперь все платежи осуществляются на одни реквизиты, независимо от того какой налог уплачивается, и оказываются на Едином налоговом счете. ЕНС отображается в личном кабинете налогоплательщика и отражает переплату — «положительное сальдо» или задолженность налогоплательщика — «отрицательное сальдо». Также налогоплательщик может увидеть, из-за чего у него образовалась недоимка или переплата. Руководитель бухгалтерской фирмы «Кубань Партнер» Вера Сиренко утверждает, что налоговая служба еще не успела наладить новую систему расчета налогов, поэтому на данные ЕНС в личных кабинетах пока ориентироваться не стоит, а платить нужно, основываясь на собственном учете.



Вера Сиренко

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«При всех преимуществах от внедрения ЕНС, которые ранее описывали представители налоговой службы (быстрый возврат переплат, отсутствие ошибок при перечислении налогов, отмена исковой давности для возврата переплат), есть и сложности, в частности для бухгалтера. Например, перед каждым авансовым платежом нужно подавать в налоговую инспекцию уведомление об исчисленных суммах, чтобы налоговая инспекция поняла, что эта оплата — аванс по конкретному налогу.

Однако этот недостаток внедрения ЕНС оказался не самым главным. Дело в том, что во всех разъяснительных семинарах, выступлениях, проводимых представителями ФНС, говорилось о том, что 1 января 2023 года налогоплательщики увидят в своих личных кабинетах сальдо по расчетам с налоговой инспекцией на Едином налоговом счете. То есть, должно было происходить так: налоговая инспекция складывает все переплаты по налогам, вычитает из этой суммы все задолженности по данным на 31 декабря 2022 года и отражает результат на ЕНС в качестве «положительного» или «отрицательного» сальдо-остатка.

Однако в январе практически все налогоплательщики, зайдя в личный кабинет на сайте налоговой службы, были крайне удивлены увиденным сальдо. Те, у кого имелись переплаты по налогам, не увидели эти суммы в «положительном сальдо», а некоторые из них и вовсе – увидели «отрицательное» сальдо на ЕНС.

Почему же произошла такая ситуация? Дело в том, что в декабре 2022 года представители налоговых органов стали говорить о «резервировании» налогов. То есть в теории, такое резервирование платежей на ЕНС должно было происходить на основании уведомления об исчисленных суммах налогов, поданного налогоплательщиком при уплате авансовых платежей, например при УСН. Тогда деньги с «положительного» сальдо переходят в раздел «зарезервировано» и списываются оттуда в момент подачи годовой декларации. Но что же было делать налоговым инспекциям с авансовыми платежами за 2022 год, которые отображались в актах сверки в качестве переплаты? С точки зрения налогоплательщика — также и перенести переплатой на ЕНС в «положительное» сальдо. Но налоговыми органами было принято решение «зарезервировать» все эти авансовые платежи 2022 года, как уплаченные в счет будущей задолженности за 2022 год. Собственно сложные программные алгоритмы расчетов конечного сальдо на ЕНС привели к тому, что налоговая служба не смогла на 1 января 2023 года сформировать правильное сальдо по расчетам с налогоплательщиками.

В связи с этим ФНС России 26 января 2023 года опубликовало письмо, в котором сообщила инспекциям, что те пока не должны взыскивать отрицательное сальдо ЕНС и пени с налогоплательщиков, штрафовать за неуплату налогов. Ограничение по штрафам действует до 1 мая 2023 года и до окончания декларационной компании, когда и сформируется окончательное сальдо ЕНС.

На сегодняшний момент данные по ЕНС в личных кабинетах меняются ежедневно, но правильности еще не достигли. Официальных дат налаживания системы нет. По неподтвержденным источникам исправление ситуации ожидается к концу февраля, однако, возможно, такая ситуация продлится до 1 мая, как и прогнозирует ФНС в своем письме, отменяя до этого срока штрафы. Сейчас не нужно смотреть на сальдо по ЕНС. Платите, основываясь на своем собственном учете»

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