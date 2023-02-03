«Данные по Единому налоговому счету в личных кабинетах меняются ежедневно»

С 1 января 2023 года для организаций и предпринимателей изменился порядок уплаты налогов и взносов. Теперь все платежи осуществляются на одни реквизиты, независимо от того какой налог уплачивается, и оказываются на Едином налоговом счете. ЕНС отображается в личном кабинете налогоплательщика и отражает переплату — «положительное сальдо» или задолженность налогоплательщика — «отрицательное сальдо». Также налогоплательщик может увидеть, из-за чего у него образовалась недоимка или переплата. Руководитель бухгалтерской фирмы «Кубань Партнер» Вера Сиренко утверждает, что налоговая служба еще не успела наладить новую систему расчета налогов, поэтому на данные ЕНС в личных кабинетах пока ориентироваться не стоит, а платить нужно, основываясь на собственном учете.
«При всех преимуществах от внедрения ЕНС, которые ранее описывали представители налоговой службы (быстрый возврат переплат, отсутствие ошибок при перечислении налогов, отмена исковой давности для возврата переплат), есть и сложности, в частности для бухгалтера. Например, перед каждым авансовым платежом нужно подавать в налоговую инспекцию уведомление об исчисленных суммах, чтобы налоговая инспекция поняла, что эта оплата — аванс по конкретному налогу.
Однако этот недостаток внедрения ЕНС оказался не самым главным. Дело в том, что во всех разъяснительных семинарах, выступлениях, проводимых представителями ФНС, говорилось о том, что 1 января 2023 года налогоплательщики увидят в своих личных кабинетах сальдо по расчетам с налоговой инспекцией на Едином налоговом счете. То есть, должно было происходить так: налоговая инспекция складывает все переплаты по налогам, вычитает из этой суммы все задолженности по данным на 31 декабря 2022 года и отражает результат на ЕНС в качестве «положительного» или «отрицательного» сальдо-остатка.
Однако в январе практически все налогоплательщики, зайдя в личный кабинет на сайте налоговой службы, были крайне удивлены увиденным сальдо. Те, у кого имелись переплаты по налогам, не увидели эти суммы в «положительном сальдо», а некоторые из них и вовсе – увидели «отрицательное» сальдо на ЕНС.
Почему же произошла такая ситуация? Дело в том, что в декабре 2022 года представители налоговых органов стали говорить о «резервировании» налогов. То есть в теории, такое резервирование платежей на ЕНС должно было происходить на основании уведомления об исчисленных суммах налогов, поданного налогоплательщиком при уплате авансовых платежей, например при УСН. Тогда деньги с «положительного» сальдо переходят в раздел «зарезервировано» и списываются оттуда в момент подачи годовой декларации. Но что же было делать налоговым инспекциям с авансовыми платежами за 2022 год, которые отображались в актах сверки в качестве переплаты? С точки зрения налогоплательщика — также и перенести переплатой на ЕНС в «положительное» сальдо. Но налоговыми органами было принято решение «зарезервировать» все эти авансовые платежи 2022 года, как уплаченные в счет будущей задолженности за 2022 год. Собственно сложные программные алгоритмы расчетов конечного сальдо на ЕНС привели к тому, что налоговая служба не смогла на 1 января 2023 года сформировать правильное сальдо по расчетам с налогоплательщиками.
В связи с этим ФНС России 26 января 2023 года опубликовало письмо, в котором сообщила инспекциям, что те пока не должны взыскивать отрицательное сальдо ЕНС и пени с налогоплательщиков, штрафовать за неуплату налогов. Ограничение по штрафам действует до 1 мая 2023 года и до окончания декларационной компании, когда и сформируется окончательное сальдо ЕНС.
На сегодняшний момент данные по ЕНС в личных кабинетах меняются ежедневно, но правильности еще не достигли. Официальных дат налаживания системы нет. По неподтвержденным источникам исправление ситуации ожидается к концу февраля, однако, возможно, такая ситуация продлится до 1 мая, как и прогнозирует ФНС в своем письме, отменяя до этого срока штрафы. Сейчас не нужно смотреть на сальдо по ЕНС. Платите, основываясь на своем собственном учете»
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