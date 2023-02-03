Red Bull показал ливрею болида Формулы 1 на сезон-2023

Команда Oracle Red Bull Racing представила ливрею гоночного болида, с которой австрийский коллектив будет выступать в новом сезоне Формулы 1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Red Bull Racing RB19

Фото: Oracle Red Bull Racing Red Bull Racing RB19

Фото: Oracle Red Bull Racing

В рамках презентации, прошедшей в Нью-Йорке, чемпионская команда не показала новую машину Red Bull Racing RB19, а ограничилась премьерой ливреи. Болид сохранил фирменную раскраску в спонсорских цветах производителя энергетических напитков и практически не отличается от прошлогоднего Red Bull Racing RB18.

На трех этапах Формулы 1 в США — в Майами, Остине и Лас-Вегасе — болиды будут окрашены в особую ливрею. Проект Make Your Mark позволит всем желающим болельщикам предложить свой вариант дизайна и лучший, выбранный жюри, будет реализован в реальности на гонке.

Напомним, в сезоне-2023 пилотами Oracle Red Bull Racing в чемпионате мира будут действующий двукратный чемпион Формулы 1 голландец Макс Ферстаппен и мексиканец Серхио Перес. В ходе презентации команда также подтвердила, что с 2026 года коллектив станет партнером Ford — американский автопроизводитель вернется в чемпионат мира после более чем 20-летнего отсутствия.

Максим Вершинин