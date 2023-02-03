Фальков: с 2024 года экзамен по русскому языку для поступления на инженерные специальности станет необязательным

Минобрнауки планирует с 2024 года принимать студентов в вузы на инженерные специальности только по результатам экзаменов по математике, физике и информатике. Экзамен по русскому языку станет «дополнительным».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерий Фальков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Валерий Фальков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Системная мера, которую мы хотим ввести с 2024 года, достаточно революционная для вузов: мы хотим принимать на инженерные специальности и направления только по математике, физике и информатике, а русский язык учитывать как дополнительный»,— рассказал глава Минобрнауки Валерий Фальков на совещании по подготовке кадров для авиационной промышленности (цитата по «РИА Новости»).

Он подчеркнул, что министерство «не отбрасывает» русский язык как экзаменационную дисциплину, но намерено снизить акцент на нем.

Сегодня секретарь Совбеза Николай Патрушев заявил, что за последние 15 лет число студентов Рыбинского государственного авиационного технического университета сократилось в 5 раз. По его мнению, это связано с «недальновидной политикой» сокращения контрольных цифр приема.

Андрей Сапожников