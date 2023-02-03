Мэр Краснодара стал вторым в медиарейтинге первых лиц ЮФО

Глава Краснодара Евгений Наумов занял вторую строчку в январском рейтинге «Медиалогии» по количеству упоминаний в СМИ, уступив первое место главе Ростова-на-Дону Алексею Логвиненко. На третьем месте — глава Астрахани Олег Полумордвинов.
Шестую строчку рейтинга заняла председатель городской думы Краснодара Вера Галушко.
Рейтинг основан на количестве упоминаний первых лиц округа в средствах массовой информации. МедиаИндекс господина Наумова составил более 7,3 тыс. упоминаний.
Среди самых обсуждаемых тем с участием Евгения Наумова оказались: реконструкция кинотеатра «Аврора», меры борьбы с незаконными свалками, расширение Западного обхода Краснодара, проверка санитарного состояния территорий под всеми мостами в городе.
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