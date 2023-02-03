Мэр Краснодара стал вторым в медиарейтинге первых лиц ЮФО

Глава Краснодара Евгений Наумов занял вторую строчку в январском рейтинге «Медиалогии» по количеству упоминаний в СМИ, уступив первое место главе Ростова-на-Дону Алексею Логвиненко. На третьем месте — глава Астрахани Олег Полумордвинов.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Шестую строчку рейтинга заняла председатель городской думы Краснодара Вера Галушко.

Рейтинг основан на количестве упоминаний первых лиц округа в средствах массовой информации. МедиаИндекс господина Наумова составил более 7,3 тыс. упоминаний.

Среди самых обсуждаемых тем с участием Евгения Наумова оказались: реконструкция кинотеатра «Аврора», меры борьбы с незаконными свалками, расширение Западного обхода Краснодара, проверка санитарного состояния территорий под всеми мостами в городе.

Наталья Решетняк

Читайте нас в Telegram