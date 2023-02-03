Центральный округ Краснодара и Тахтамукайский район Адыгеи останутся побратимами

Между муниципальными образованиями Краснодара и Адыгеи заключен 32-й по счету договор о дружбе и сотрудничестве. Подписание документа приурочено к 80-летию освобождения Краснодара от немецко-фашистских захватчиков. Договор завизировали глава Центрального округа Елена Малова и руководитель Тахтамукайского района Аскер Савв. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

«Наши районы являются побратимами на протяжении 32 лет. Впервые договор был заключен по инициативе освободителя Краснодара от фашистов Геннадия Пащевского и освободителя Тахтамукайского района Алексея Черника»,— сказала Елена Малова.

В рамках договора о дружбе и сотрудничестве административными районами ежегодно организуется более 20 совместных мероприятий, включающих обмен опытом художественных школ, библиотек, школ искусств, а также совместные концертные программы, молодежные акции и спортивные соревнования.

Андрей Ульченко

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