Первичные отделения организации для молодежи «Движение первых» открылись в Удмуртии

В Удмуртии 31 января состоялось торжественное открытие первичных отделений Российского движения детей и молодежи (РДДМ). Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, организации появились во всех молодежных центрах Ижевска и в Центре детского творчества Устиновского района. Всего к 10 февраля в регионе заработает 30 отделений на базе школ, молодежных центров и других учреждений.

По словам руководителя регионального совета РДДМ «Движение Первых» Ольги Бускиной, отбора для участия в движении проводиться не будет, поскольку задача организации помогать молодежи и поддерживать. «Чем больше ребят вступят в движение, тем лучше, тем интереснее им будет, тем больше у них появится друзей и напарников, новых знакомых, с которыми они будут делать проекты. Ребята хотят двигаться вместе с нами и открывать новые горизонты»,— заявил госпожа Бускина.

Руководитель Агентства по молодежной политике Удмуртии Алексей Выстребов рассказал, что Российское движение детей и молодежи «Движение первых» появилось после того, как школьница Диана Красовская обратилась с предложением о создании единой организации для молодежи. «И, начиная с первого шага, все в этом движении происходит только по инициативе молодежи. Именно они решают, что и как будут делать. А наша задача — поддержать предложения и помочь им воплотить их в жизнь»,— отметил господин Выстребов.

К концу 2023 года по всей стране планируется открыть порядка 10 тыс. первичных отделений РДДМ. В Удмуртии заработает порядка 100 таких точек.

Отмечается, что деятельность «Движения первых» направлена на организацию досуга, создание возможностей для всестороннего развития и самореализации, а также профессиональную ориентацию детей. Вступить в движение можно с шести лет, а участниками могут быть несовершеннолетние, обучающиеся по программам начального общего, основного общего, среднего профессионального и высшего образования.