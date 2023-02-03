Циклон принесет на Кубань сильный снег и дождь

Циклон принесет в выходные в Краснодарский края большое количество осадков, понижение температуры воздуха и гололедицу. В Сочи ожидается очень сильный снег, сообщили в Краснодарском гидрометцентре.

«4 и 5 февраля на Кубани будут пасмурными, дождливыми и местами снежными. Причиной непогоды станет циклон, перемещающийся через территорию Краснодарского края», – говорится в сообщении.

Основной удар стихии, по прогнозу метеорологов, придется на субботу, 4 февраля. В отдельных районах Кубани в этот день пройдет сильный дождь, ночью с мокрым снегом, переходящий в снег.

Осадки ожидаются и на Черноморском побережье. Под влиянием фронтальных разделов циклона в прибрежных районах будет ветрено. На участке Джубга-Магри ночью порывы ветра достигнут 17 метров в секунду. В Новороссийске восточный ветер разгонится в воскресенье до 23-28 метров в секунду.

Температура воздуха в регионе в субботу днем в среднем прогреется до +6 градусов, по югу до +9. При этом ночью в горных и предгорных районах будет морозно: до -12 градусов.

В воскресенье по краю +6, градусов, в горах до -6, на Черноморье +10 градусов тепла.

Ранее стало известно, что на горнолыжные курорты Сочи ограничен въезд из-за снегопада. В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за обильных снегопадов. В период с 5 по 7 февраля влияние на регион окажет южный циклон.

Наталья Решетняк

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