Под высоковольтной линией в Сочи погиб рыбак

44-летний мужчина погиб, предположительно зацепив высоковольтные провода удочкой. По словам сестры погибшего, за последние полгода на этом же месте скончались еще шесть человек, сообщает «Россия. Кубань».

Трагедия произошла 22 января в поселке Лоо. Мужчина отправился на рыбалку и погиб от удара током. По словам его сестры Татьяны, это далеко не первый случай гибели людей в этом месте. На территории нет никаких предупреждающих знаков. «А если там ребенок будет воздушного змея запускать? Он тоже может погибнуть от удара током»,— отметила женщина.

Как пояснили в администрации города, ЛЭП, которая предположительно стала причиной трагедии, проходит по частной территории и является абонентской. На месте уже побывали сотрудники СКР по городу, а также работники районных электрических сетей.

«Частная территория не огорожена, поэтому рыбак смог беспрепятственно проследовать по ней. Предварительно, в связи с тем, что длина удочки составляла несколько метров, произошло случайное соприкосновение с линией электропередачи»,— написали в ведомстве.

Андрей Ульченко

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