СПЧ предложит правительству выплачивать семьям пропавших без вести военных пособие

Председатель Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев заявил, что семьи пропавших без вести военных должны продолжать получать выплаты. Такое предложение СПЧ направит в правительство.

«Нельзя приостанавливать выплаты таким семьям. Если о бойце ничего не известно, его семья должна продолжать получать какое-то время положенные средства»,— сказал Валерий Фадеев в ходе совещания рабочей группы СПЧ по вопросам СВО.

Он пояснил, что семьи пропавших без вести военнослужащих должны получить оперативную помощь на фоне «отсутствия нормального забора ДНК».

Согласно положению Гражданского кодекса РФ, военнослужащий, пропавший без вести в связи с военными действиями, может быть объявлен умершим не ранее чем через два года после окончания военных действий. До полного выяснения обстоятельств исчезновения военнослужащего его родственники, согласно №76-ФЗ, получают сохраненное за ним материальное обеспечение.

О последствиях ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Андрей Сапожников