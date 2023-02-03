Арест бойца ЧВК «Вагнер», ранившего полицейского в Новошахтинске, продлен до 6 апреля

Задержанного за ранение полицейского под Новошахтинском бойца ЧВК «Вагнер» Павла Николина оставили под стражей до 6 апреля 2023 года. Об этом «Ъ-Юг» сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Ленинский районный суд рассмотрел материалы и продлил срок действия меры пресечения для задержанного.

Уроженца Башкортостана Павла Николина задержали в декабре прошлого года, когда он напал на двух полицейских в окрестностях Новошахтинска. Мужчина позже пояснил, что являлся служащим ЧВК «Вагнер». Он отбился от своего подразделения, оказался в Ростовской области, где и столкнулся с работниками полиции, которых он спутал с вражескими военными.

На суде по определению меры пресечения было заявлено, что Павлу Николину предъявят обвинения в нападении на сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте оружия (ст. 317 и ст. 222 УК РФ).

Анастасия Назарова