Умер модельер Пако Рабанн

Французский модельер Пако Рабанн умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщили французские СМИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пако Рабанн в 2000 году

Фото: Remy de la Mauviniere / AP Пако Рабанн в 2000 году

Фото: Remy de la Mauviniere / AP

Дизайнер испанского происхождения умер в своем доме в Финистере — департаменте на западе Франции, сообщает Le Telegramme.

Господин Рабанн представил свою первую коллекцию одежды в Париже в 1966 году, в ней он использовал наряды из металла, пластика и бумаги. Наряды дизайнера носила в том числе кинозвезда Одри Хепберн. Сейчас бренд Paco Rabanne принадлежит испанскому модному дому Puig. В 1999 году Пако Рабанн отошел от дел.

«Будучи выдающейся личностью в моде, он обладал смелым, революционным и провокационным видением, переданным через уникальную эстетику»,— сказал председатель правления Puig Марк Пуч (цитата по AFP).