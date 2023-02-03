Жительница Сочи лишилась квартиры по вине телефонных мошенников, действовавших с территории Украины

В Сочи суд вынес приговор местной жительнице Ангелине Кузнецовой, которая признана сообщницей телефонных мошенников, судебный акт опубликован на сайте Центрального райсуда города-курорта. Группа злоумышленников, в которую входила осужденная Кузнецова, убедила пожилую женщину передать им все свои сбережения, затем потерпевшая продала квартиру и перевела мошенникам вырученные средства.

Суд установил, что в 2022 году злоумышленники получили личные данные 75-летней жительницы Сочи и позвонили ей от имени службы безопасности банка, в котором у женщины был вклад. Под предлогом защиты сбережений от хищения мошенники уговорили потерпевшую перевести средства на счет, открытый на имя Ангелины Кузнецовой. После этого пожилой женщине позвонил мужчина, представившийся сотрудником ФСБ, и сообщил, что в Сочи якобы действует группа «черных риэлторов», которых она может помочь разоблачить. По словам лже-чекиста, мошенники якобы пытаются продать квартиру женщины по подложным документам, чтобы предотвратить сделку, самой хозяйке квартиры нужно заключить фиктивную сделку купли-продажи, а затем получить новые документы на жилье с другим кадастровым номером.

Пожилая женщина поверила злоумышленнику и выставила свою квартиру на продажу, существенно снизив цену по сравнению с рыночной. Допрошенная в суде покупательница пояснила, что сделка не вызвала у нее сомнений, пожилая женщина вела себя адекватно и логично, поясняя, что ей нужны деньги на лечение. Полученные средства женщина перевела неизвестном лицу, спустя какое-то время покупательница попросила освободить квартиру, тогда женщина поняла, что ее обманули. Лже-сотрудник ФСБ сообщил ей по телефону, что на самом деле он находится на Украине, а похищенные денежные средства якобы «пошли в счет возмещения вреда от СВО».

Установить личности организаторов преступной схемы следствию пока не удалось. Сообщница мошенников Ангелина Кузнецова признала вину и получила условный срок.