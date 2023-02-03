Дело вредителей природы

Верховный суд РФ (ВС) разъяснил, как рассматривать экологические споры, подчеркнув важность установления реального причинителя этого вреда. Возложить ответственность на местные власти только по причине того, что загрязнение произошло на их территории, нельзя. При этом взысканная с нарушителя компенсация за вред окружающей среде может быть направлена на устранение как добавленного, так и ранее накопленного вреда. Юристы считают позицию важной для практики, но отмечают сложности в определении фактического виновника загрязнения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

ВС опубликовал решение по спору об ответственности за загрязнение почв. В октябре 2020 года Росприроднадзор в ходе осмотра земельного участка на территории Краснодара выявил сброс сточных вод, загрязнивших 1,5 тыс. кв. м земли. Результаты проб показали превышение предельно допустимых концентраций по ряду веществ, в том числе аммонию, мышьяку, марганцу, свинцу, меди и нефтепродуктам. Госсобственность на этот участок не была разграничена, и Росприроднадзор посчитал, что за причинение вреда почвам на этой земле отвечает муниципалитет. В июне 2021-го ведомство предложило администрации Краснодара добровольно возместить ущерб в размере 1,8 млн руб., а затем обратилось с иском в суд.

Краснодарская администрация не впервые получает экологические претензии. Так, в феврале прошлого года арбитражный суд Краснодарского края по требованию Росприроднадзора взыскал с городских властей 2,7 млн руб. за ущерб реке Кубань в связи со сбросом в нее сточных вод.

Однако по делу о загрязнении почв тот же суд занял иную позицию, отклонив иск ведомства. Суд указал, что выплата денежных средств должна производиться за счет муниципального бюджета, а компенсация поступает в тот же бюджет, в результате происходит «совпадение в одном лице причинителя вреда и получателя компенсации за этот вред, а значит, такое взыскание недопустимо». Апелляция и кассация согласились с этим вердиктом.

Ведомство пожаловалось в ВС, указывая, что такое решение полностью освобождает администрацию от возмещения вреда. При этом муниципальные власти не приняли мер по восстановлению почв, не устранили нарушение, а суды и вовсе уклонились от рассмотрения этого вопроса, подчеркнул Росприроднадзор.

Эти доводы стали основанием для передачи дела в экономколлегию ВС, которая 31 января отменила все судебные акты и направила спор на новое рассмотрение.

Объясняя свое решение, ВС отметил, что охрана природы производится по принципу «загрязнитель платит», то есть лица, ведущие опасную для экологии деятельность, обязаны финансировать меры по предотвращению или уменьшению негативного воздействия на окружающую среду.

При взыскании средств из бюджета в бюджет говорить о совпадении причинителя вреда и получателя компенсации нельзя, поскольку в декабре 2021 года в закон об охране окружающей среды были внесены изменения. Теперь денежные средства, зачисленные в местные или региональные бюджеты по искам о возмещении вреда экологии, имеют строго целевое назначение, подчеркнула коллегия. Они могут быть направлены на выявление и ликвидацию возмещения вреда экологии, возникшего ранее, но не устраненного (накопленный вред), либо на иные мероприятия по снижению негативного воздействия, восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, указал ВС.

В то же время суды неверно признали ответственной за причинение вреда администрацию, решила коллегия. Муниципалитет не должен отвечать за причиненный другими лицами вред «только в силу принадлежности ему загрязненного участка», говорится в решении.

Возместить вред обязаны лица, в результате хозяйственной деятельности которых произошло загрязнение, а истец — в данном случае Росприроднадзор — должен доказать связь между действиями ответчика и вредом экологии.

В случае совместного причинения вреда несколькими лицами, поведение которых носило согласованный, скоординированный характер, они возмещают вред солидарно, пояснил ВС.

Так, в месте сброса вод расположена ливневая канализация, в ходе осмотра которой было выявлено 201 незаконное подключение, но кто именно подключился к коллектору, не выяснено. Кроме того, стоки из хозяйственно-бытовой канализации, обслуживаемой ООО «Краснодар Водоканал», «неоднократно попадали» в магистральные коллекторы ливневой канализации, отметил ВС. Требуется определить «источники образования загрязняющих веществ», причинивших вред почвам, и установить, кто владеет спорными сетями коммунального хозяйства, кем они эксплуатируются и кто сбрасывает через них сточные воды. «Взыскание возмещения с собственника земельного участка без установления реального причинителя вреда может привести к продолжению осуществления противоправных действий виновными лицами и их безнаказанности»,— резюмировал ВС.

Муниципальная администрация обязана на своей территории проводить мероприятия по охране окружающей среды, но в силу только этого на нее нельзя по умолчанию возлагать ответственность за вред, причиненный третьими лицами, поддерживает позицию ВС старший юрист экологического направления Vegas Lex Дмитрий Моторин. «Если объектом причинения вреда являются почвы участка, госсобственность на который не разграничена, в теории любое лицо может им навредить»,— указывает советник Orchards Азат Ахметов.

Установить нарушителя экологического законодательства на деле непросто. По словам господина Моторина, для этого можно обследовать состояние коммунальных сетей с помощью специальных технических средств или дронов. Для определения конкретных причинителей вреда также можно запросить районные администрации об организациях, эксплуатирующих объекты, ставшие источниками загрязнения, добавляет управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров. Еще сложнее, говорит господин Ахметов, установить источник, если он мобильный — «вред причинили и уехали».

По словам Евгения Жарова, решение ВС ценно и тем, что разграничивает понятия «накопленный вред» и «добавленный вред»: «Надо выявлять, какой новый вред причинил ответчик, что он добавил к ранее накопленным загрязнениям — за то и должен отвечать».

При этом целевые платежи могут идти на очистку не только того участка, по поводу которого идет спор, но и другого природного объекта, поясняет он.

Хотя решение ВС усложняет взыскание экологической компенсации с муниципалитета, это не избавляет его полностью от ответственности, напоминает председатель коллегии адвокатов А1 Александр Заблоцкис: «Если суд установит, что администрация города небрежно относилась к своей земле и не следила за ее состоянием, вследствие чего почвам был причинен вред, ответственность может быть возложена и на нее».

Екатерина Волкова, Анна Занина