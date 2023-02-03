В Кстове осудили преступную группу вымогателей

Кстовский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении семи участников организованной преступной группы, обвиненных в вымогательствах и грабежах, сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

По фабуле дела подсудимые по руководством организатора, занимавшего высшее положение в преступной иерархии, вымогали у двух местных жителей почти 3 млн руб. Они угрожали потерпевшим и их семьям. У одного их них фигуранты дела отобрали 500 тыс. руб., у второго – похитили полуприцеп.

Суд назначил обвиняемым от 7,8 года до 11,4 года колонии строгого режима. Уголовное дело в отношении организатора преступной группы выделено в отдельное производство, он объявлен в федеральный розыск.

Владимир Зубарев