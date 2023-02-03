Рекордный заплыв

В коллекции парижского музея Орсе случилось громкое пополнение. Картина «Часть лодки» (1878) Гюстава Кайботта (1848–1894) — шедевр импрессионизма и одна из немногих до сих пор задержавшихся в частных руках — выкуплена у наследников художника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гюстав Кайботт, «Часть лодки» (1878), музей Орсе

Фото: Musee Orsay Гюстав Кайботт, «Часть лодки» (1878), музей Орсе

Фото: Musee Orsay

По данным французской прессы, стоимость полотна составила €43 млн при бюджете музея на закупки всего €3 млн. Фактически покупку оплатила группа компаний LVMH Бернара Арно. «Речь идет о самом важном произведении "национального достояния", которое приобрело государство благодаря меценату с момента введения этой категории в 1993 году»,— подчеркнул Жан-Поль Клавери, советник Арно.

«Часть лодки» объявили национальным достоянием в 2020 году, когда стало известно, что наследники намерены расстаться с картиной. Этот статус позволяет предотвратить продажу произведения за рубеж — в памяти французских чиновников еще жив нью-йоркский аукцион двухлетней давности, когда «Молодой человек в окне» Кайботта получил прописку на холмах Лос-Анджелеса: музей Getty приобрел картину за рекордные для художника $53 млн. На поиск средств для выкупа национального достояния французское законодательство дает 30 месяцев, по их истечении произведение выставляется на свободный рынок. Налоговое право во Франции очень щедро к меценатам.

Дефискализация в сфере искусства составляет до 90%, так что делать добрые дела не слишком накладно, тем более таким гигантам, как LVMH (за минувший год корпорация заработала рекордные €79,1 млрд), и выгодно для репутации — особенно сейчас, после противоречивой коллаборации Louis Vitton с Яёи Кусамой.

Деньги — к деньгам. Породистый буржуа, сын текстильного магната, юрист, спортсмен и яхтсмен Гюстав Кайботт был свидетелем на свадьбе у Сезанна, другом по грядкам для Моне, крестным сына Ренуара, и его же — Ренуара — он сделал своим душеприказчиком. В то время как все плевались, Кайботт спонсировал одну за другой выставки импрессионистов, устраивал аукционы и сам же на них покупал. Еще неизвестно, кто больше вложился в импрессионистов — папаша Дюран-Рюэль или он. А на досуге молодой человек писал. Его главной музой, моделью и вдохновением было семейное имение в Йере под Парижем. Отец купил его, когда мальчику было 12 лет. Здесь он проводил каникулы. Вместо османовского Парижа — элегантнейший дом в неоклассическом стиле, английский парк в 11 га и километр реки. Из неe и выплыли все его лодки с бодрыми гребцами и желтыми веслами, в том числе та, которая теперь занимает почетное место в Орсе. В будущем году в рамках празднования 150-летия импрессионизма новоприобретенная картина отправится в тур по Франции, который завершится масштабной ретроспективой Кайботта в музее Орсе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гюстав Кайботт

Фото: Musee Orsay Гюстав Кайботт

Фото: Musee Orsay

Мария Сидельникова