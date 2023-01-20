Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Как не обидеть художника

Почему (и справедливо ли) критикуют коллаборацию Louis Vuitton и Яёи Кусамы

Французский модный дом Louis Vuitton совместно с японской художницей Яёи Кусамой представили одну из главных коллекций года. Но и в ней нашлось место для критики: бренд обвинили в эксплуатации творчества художницы. Специалист по связям с общественностью и PR-менеджер Полина Васильева рассуждает, есть ли здесь виноватые.

Инсталляция с фигурой Яёи Кусама на флагманском магазине Louis Vuitton в Париже

Инсталляция с фигурой Яёи Кусама на флагманском магазине Louis Vuitton в Париже

Фото: East News

Инсталляция с фигурой Яёи Кусама на флагманском магазине Louis Vuitton в Париже

Фото: East News

«Если бы не искусство, я бы давно покончила с собой» — это, пожалуй, самое цитируемое высказывание Яёи Кусамы. Путь японской художницы к делу своей жизни и мировому признанию действительно был непростым. Она росла в семье, где отец изменял матери, а та отправляла маленькую Яёи следить за мужчиной и наказывала девочку за непослушание физически и эмоционально.

Травмирующий опыт и тяжелые условия жизни спровоцировали у Кусамы галлюцинации, которые она переносила на бумагу. Покой девочка находила в повторении, вновь и вновь изображая тот самый «горошек Кусамы». Рисование помогало Яёи успокоиться, однако мать не одобряла ее увлечение творчеством, рвала работы и запрещала связывать жизнь с искусством.

Предыдущая фотография
Инсталляция с фигурой Яёи Кусама на флагманском магазине Louis Vuitton в Париже

Инсталляция с фигурой Яёи Кусама на флагманском магазине Louis Vuitton в Париже

Фото: Edward Berthelot / Getty Images

Коллекционная сумка с узором Кусама в витрине лондонского универмага Harrods

Коллекционная сумка с узором Кусама в витрине лондонского универмага Harrods

Фото: Mike Kemp / In Pictures / Getty Images

Фигура Яёи Кусама в витрине лондонского универмага Harrods

Фигура Яёи Кусама в витрине лондонского универмага Harrods

Фото: Mike Kemp / In Pictures / Getty Images

Следующая фотография
1 / 3

Инсталляция с фигурой Яёи Кусама на флагманском магазине Louis Vuitton в Париже

Фото: Edward Berthelot / Getty Images

Коллекционная сумка с узором Кусама в витрине лондонского универмага Harrods

Фото: Mike Kemp / In Pictures / Getty Images

Фигура Яёи Кусама в витрине лондонского универмага Harrods

Фото: Mike Kemp / In Pictures / Getty Images

Художница, осознав, что в Японии не сможет развиваться в нужном направлении, в 27 лет оборвала отношения с семьей и отправилась покорять Америку. Во время «американского периода» Кусама представила много удивительных работ, но желаемого успеха так и не достигла. Череда неудач, смерть отца и партнера, нехватка денег вынудили ее вернуться в Японию. Тогда ухудшилось и психическое здоровье художницы: после попытки самоубийства она добровольно поселилась в психиатрической клинике, где продолжила рисовать и живет до сих пор. В конце 1980-х арт-сообщество вновь обратило внимание на творчество художницы и она наконец смогла добиться мирового признания. Работы Кусамы выставлялись в крупнейших галереях, в Токио открылся музей художницы, а в 2012 году она выпустила первую знаковую коллаборацию с брендом Louis Vuitton.

Спустя десять лет Кусама вновь сотрудничает с маркой. На этот раз Louis Vuitton постарались сделать так, чтобы о проекте говорили все. В рекламных кампаниях участвуют известнейшие модели от Жизель Бюндхен до Беллы Хадид. В витрине нью-йоркского магазина бренда робот в виде Яёи Кусамы рисует знаменитый горошек. Крупнейший лондонский универмаг Harrods также украсили культовыми узорами. Масштабная блогерская рассылка, обложка Financial Times, 3D-реклама — Louis Vuitton продумали проект до мелочей, однако к сотрудничеству все равно появились вопросы.

Предыдущая фотография
СЕО Louis Vuitton Ив Карсель, будущий СЕО марки Жорди Констанс и Яёи Кусама, 2012 год

СЕО Louis Vuitton Ив Карсель, будущий СЕО марки Жорди Констанс и Яёи Кусама, 2012 год

Фото: Neilson Barnard / Getty Images

Восковая фигура Яёи Кусама в витрине магазина Louis Vuitton на Пятой авеню в Нью-Йорке, 2012 год

Восковая фигура Яёи Кусама в витрине магазина Louis Vuitton на Пятой авеню в Нью-Йорке, 2012 год

Фото: Rob Kim / FilmMagic

Узоры Яёи Кусама в нью-йоркском бутике Louis Vuitton, 2012 год

Узоры Яёи Кусама в нью-йоркском бутике Louis Vuitton, 2012 год

Фото: Dimitrios Kambouris / WireImage

Фигура Яёи Кусама на входе в универмаг Selfridges в Лондоне, 2012 год

Фигура Яёи Кусама на входе в универмаг Selfridges в Лондоне, 2012 год

Фото: In Pictures Ltd. / Corbis / Getty Images

Туфли из совместной коллекции Louis Vuitton и Яёи Кусама 2012 года

Туфли из совместной коллекции Louis Vuitton и Яёи Кусама 2012 года

Фото: Franck Mura / WWD / Penske Media / Getty Images

Следующая фотография
1 / 5

СЕО Louis Vuitton Ив Карсель, будущий СЕО марки Жорди Констанс и Яёи Кусама, 2012 год

Фото: Neilson Barnard / Getty Images

Восковая фигура Яёи Кусама в витрине магазина Louis Vuitton на Пятой авеню в Нью-Йорке, 2012 год

Фото: Rob Kim / FilmMagic

Узоры Яёи Кусама в нью-йоркском бутике Louis Vuitton, 2012 год

Фото: Dimitrios Kambouris / WireImage

Фигура Яёи Кусама на входе в универмаг Selfridges в Лондоне, 2012 год

Фото: In Pictures Ltd. / Corbis / Getty Images

Туфли из совместной коллекции Louis Vuitton и Яёи Кусама 2012 года

Фото: Franck Mura / WWD / Penske Media / Getty Images

На следующий день после релиза коллаборацию раскритиковала блогер и куратор Хильде Линн Хелфенштейн. По ее мнению, бренд эксплуатирует наследие Кусамы: якобы сама она не способна в силу возраста и особенностей ментального здоровья активно участвовать в создании проекта, адекватно оценить результат, да и вообще заинтересоваться подобным сотрудничеством.

Хильде продвигала дискуссию с помощью провокационных постов в соцсетях, а также записала выпуск подкаста по теме. Что стоит за такой активностью — забота о художнице или желание создать громкий инфоповод — другой вопрос. Ментальные заболевания проявляются по-разному. Возраст не приговор. Оценивать дееспособность и стремления кого-то лишь по субъективным представлениям о том, как живет и думает 93-летний человек с ментальным расстройством,— крайне спорное и неэтичное решение.

Предыдущая фотография
Робот-копия Яёи Кусама в витрине бутика Louis Vuitton на Пятой авеню в Нью-Йорке

Робот-копия Яёи Кусама в витрине бутика Louis Vuitton на Пятой авеню в Нью-Йорке

Фото: Selcuk Acar / Anadolu Agency / Getty Images

Узоры Яёи Кусама на витрине бутика Louis Vuitton в Лондоне

Узоры Яёи Кусама на витрине бутика Louis Vuitton в Лондоне

Фото: Vuk Valcic / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Рекламная кампания совместной коллекции Louis Vuitton и Яёи Кусама в Шанхае

Рекламная кампания совместной коллекции Louis Vuitton и Яёи Кусама в Шанхае

Фото: Getty Images

Миланский бутик Louis Vuitton

Миланский бутик Louis Vuitton

Фото: East News

Узоры Яёи Кусама в миланском бутике Louis Vuitton

Узоры Яёи Кусама в миланском бутике Louis Vuitton

Фото: East News

Миланский бутик Louis Vuitton

Миланский бутик Louis Vuitton

Фото: East News

Следующая фотография
1 / 6

Робот-копия Яёи Кусама в витрине бутика Louis Vuitton на Пятой авеню в Нью-Йорке

Фото: Selcuk Acar / Anadolu Agency / Getty Images

Узоры Яёи Кусама на витрине бутика Louis Vuitton в Лондоне

Фото: Vuk Valcic / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Рекламная кампания совместной коллекции Louis Vuitton и Яёи Кусама в Шанхае

Фото: Getty Images

Миланский бутик Louis Vuitton

Фото: East News

Узоры Яёи Кусама в миланском бутике Louis Vuitton

Фото: East News

Миланский бутик Louis Vuitton

Фото: East News

Справедливой кажется другая претензия Хелфенштейн: во всех инсталляциях и кампаниях Louis Vuitton показывают неактуальный внешний вид Кусамы. Вероятно, бренд использовал наиболее узнаваемый образ художницы, но почему бы тогда не представить актуальные фотографии хотя бы в разделе с биографией? Кстати, с ее оформлением все тоже не так просто. Команда марки посвятила творческому пути художницы отдельный параграф на сайте, но в нем нет ни одного упоминания об особенностях ментального здоровья Кусамы.

Художница не раз акцентировала внимание на том, что превращает «свои психические особенности в искусство». За фирменными узорами Яёи стоит не просто богатое воображение. За фаллическими объектами — страх секса, за бесконечными сетями и горошком — навязчивые мысли и галлюцинации. Однако про эту связь в проекте Louis Vuitton — ни слова. Конечно, определять японку только через ментальное заболевание было бы неверно, но не упомянуть о нем вовсе как минимум странно.

Тем не менее большинство претензий — от эксплуатации до легитимности подписи документов — кажутся не просто безосновательными, но и продвигающими тревожные стереотипы. Известно, что художница во многом полагается на свою команду Yayoi Kusama Studio, в особенности на управляющего директора студии и давнего бизнес-партнера Исао Такакуры. Детали соглашения между командами узнать нельзя, поэтому остается лишь верить, что, если бы интересы Кусамы не были учтены, художница и ее коллеги не стали бы отмалчиваться.

Журналу Tatler Asia Кусама заявила, что в коллаборации хотела поделиться со всеми своей художественной философией. Получилось ли у нее это сделать — вопрос дискуссионный. Но мечта 20-летней Яёи, переехавшей в Нью-Йорк, точно осуществилась. Президент некоммерческой организации Powerhouse Arts Эрик Шайнер рассказывал, что, когда впервые встретил Кусаму в 1996 году, она стремилась стать более известной, чем Пикассо и Уорхол. По его мнению, Louis Vuitton помогли ей донести свою эстетику до широкой аудитории. В этом контексте коллаборация кажется не эксплуатацией, а взаимовыгодным сотрудничеством, закрепившим славу Кусамы и принесшим мировое обсуждение бренду.

Полина Васильева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...