Больше миллиона рублей потерял житель Удмуртии при попытке заработать на криптовалюте в мессенджере

В Удмуртии в полицию обратился 55-летний житель Сарапула, который рассказал о хищении у него более 1 млн руб. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, мужчина потерял деньги при попытке вложить их в криптовалюту.

В частности, такое предложение ему поступило в мессенджере от неизвестного пользователя. Поддавшись на уговоры, мужчина оформил кредит в сумме 505 тыс. руб., после чего внес 40 тыс. руб. Он ожидал, что деньги конвертируют в криптовалюту. Затем ему вновь поступил звонок с предложением внести более крупные суммы.

Так, в течение нескольких месяцев мужчина перевел более 1 млн руб. На эти цели он потратил личные сбережения, а также оформил два кредита в банке.

В полицию житель Сарапула обратился после того, как не получил обещанную прибыль. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).