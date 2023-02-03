Волейбольный центр в Ярославле построен на треть

Основное здание волейбольного центра во Фрунзенском районе Ярославля построено на 33%. Об этом сообщили в правительстве Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

З февраля на стройке побывал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. В ходе визита было заявлено, что основное здание волейбольного центра на улице Марголина в Ярославле будет готово в первом квартале 2024 года.

«Сегодня мы видим, что стройка идет эффективно. Строители заверили, что качество будет обеспечено, сроки будут выдержаны. И то, что губернатор заверил, что это будет сделано, у меня сомнений в настоящее время нет. Но, важно не только построить, важно обеспечить дальнейшее функционирование комплекса»,— заметил секретарь Совбеза.

Сам объект готов будет принять пять тысяч человек. Также в состав волейбольного комплекса войдут тренировочный зал с трибунами на 500 человек, бассейн с 25-метровыми дорожками, фитнес-зона и зона для пляжных видов спорта. Вспомогательные здания готовы на 22%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что общая стоимость работ составляет около 5 млрд руб. Финансируются работы на средства инвестора, а также областного и федерального бюджетов

Алла Чижова