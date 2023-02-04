Полторы минуты до «точки ядерного апокалипсиса»

В конце января стрелки символических Часов Судного дня были переведены на десять секунд ближе к «ядерной полуночи». Как заявила президент журнала «Бюллетень ученых-атомщиков» Рейчел Бронсон, до «точки ядерного апокалипсиса» осталось всего 90 секунд. Это самый высокий уровень опасности за всю 76-летнюю историю проекта. Решение о переводе стрелок связано с ситуацией вокруг Украины.

Журнал Чикагского университета «Бюллетень ученых-атомщиков» ежегодно объявляет, сколько времени осталось до конца света. Для этого используются Часы Судного дня. Они появились в 1947 году — через пару лет после того, как ученые этого университета приняли участие в создании первой в мире атомной бомбы. Время, оставшееся на часах до полуночи, символизирует уровень напряженности в мире и прогресс в развитии ядерного вооружения.

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Изначально минутная стрелка на часах была установлена на отметке «семь минут до полуночи». Первый радикальный сдвиг (до трех минут до полуночи) был зафиксирован в 1949 году, когда в Советском Союзе прошло первое испытание атомной бомбы. Еще ближе (две минуты) она сдвинулась в 1953-м, когда СССР и США с разницей всего в девять месяцев испытали водородные бомбы. Дальше всего от края человечество было в 1991 году, после окончания холодной войны (17 минут).

Последний раз часы переводили в 2020-м, с тех пор они показывали 100 секунд до полуночи. Уже тогда ученые предупреждали, что к двум экзистенциальным угрозам — ядерная война и климатические изменения — прибавилась информационная война в киберпространстве. А способность человечества противостоять всем этим угрозам снижается на фоне эрозии международных политических механизмов.