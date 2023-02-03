На директора краснодарской компании «Статус Юг» заведено уголовное дело за невыплату зарплаты

В результате проверки, проведенной прокуратурой Карасунского округа Краснодара, выявлены нарушения трудового законодательства в ООО «Статус Юг», сообщает пресс-служба краевой прокуратуры. Директор общества более двух месяцев не платила зарплату своему работнику.

Долг составил 50 тыс. руб., при этом, как отмечают в ведомстве, средства в компании были. Деньги в том числе шли на выплату заработной платы самому директору.

Материалы проверки были направлены в территориальный отдел СКР по краю, в результате в отношении директора общества возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы). «Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре округа»,— отметили в пресс-службе краевой прокуратуры. Работодатель уже предпринял меры по выплате зарплаты.

ООО «Статус Юг» осуществляет торговлю фармацевтической продукцией.

Максимальное наказание по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ — лишение свободы на срок до одного года.

Андрей Ульченко

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