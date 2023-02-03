Бывший глава Горнозаводского округа подозревается в злоупотреблении полномочиями

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело в отношении экс-главы Горнозаводского городского округа Александра Афанасьева. Как сообщает сайт управления, ему инкриминируется ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями главой органа местного самоуправления).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Горнозаводского округа Фото: администрация Горнозаводского округа

По данным СКР, в 2021 году подозреваемый, занимая должность главы, злоупотребляя должностными полномочиями, передал доли в уставном капитале общества. В результате владельцами компании стали знакомые подозреваемого — генеральный директор ООО и его заместитель. За получение долей указанные лица внесли в уставный капитал общества по 10 тыс. рублей каждый, при их реальной стоимости более 10 миллионов рублей.

Затем, желая передать своим знакомым фактическое управление коммунальным предприятием, господин Афанасьев вместе с руководителями общества, организовали общее собрание участников. В ходе мероприятия в устав ООО были внесены изменения, в соответствии с которыми руководителям общества и муниципалитету было предоставлено равное право голосов, независимо от доли в капитале. В результате указанных действий муниципалитет утратил возможность реально влиять на принимаемые решения по управлению организацией, контроль над которым фактически перешел его директору и его заму. Кроме того, в ходе собрания было принято решение о необоснованном повышении заработной платы и премии обоим руководителям до 500 тыс. руб. в месяц.