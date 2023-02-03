На горнолыжные курорты Сочи ограничен въезд из-за снегопада

Въезд автомобилей на летней резине ограничен в горный кластер Сочи из-за сильного снегопада, предупреждают в мэрии курорта.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

«Жителям и гостям курорта, следующим в направлении Красной Поляны, рекомендовано воспользоваться общественным транспортом»,— говорится в сообщении.

Согласно прогнозу синоптиков, с вечера 3 февраля и до середины дня 4 февраля в предгорной и горной зоне Сочи ожидается очень сильный снег. Объявлено штормовое предупреждение.

Глава города Алексей Копайгородский поручил перевести на усиленный режим работы все коммунальные службы Сочи, сформировать круглосуточные дежурные смены численностью по 500 сотрудников. Для расчистки федеральных, региональных и муниципальных дорог наготове 139 единиц снегоуборочной техники.

В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за обильных снегопадов. В период с 5 по 7 февраля влияние на регион окажет южный циклон. В связи с этим на территории Крыма пройдет снег, мокрый снег, сильные дожди. Ожидаются метели и гололед.

Наталья Решетняк

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