24-летнего нетрезвого жителя Удмуртии задержали при попытке вынести украденный из магазина товар

В Удмуртии сотрудники Росгвардии задержали 24-летнего вора-рецедивиста, который пытался похитить имущество из магазина в селе Грахово. Об этом сообщает пресс-служба управления ведомства по республике.

К моменту прибытия росгвардейцев, которым поступило сообщение о разбитой стеклянной двери в одном из магазинов, нетрезвый молодой человек пытался вынести украденный товар. Позднее задержанный рассказал, что разбил дверь с помощью пустой бутылки.

Молодого человека передали для дальнейшего разбирательства сотрудникам полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело.