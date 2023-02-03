В Волжском оставленный на ночь один в квартире ребенок выпал из окна

Прокуратура Волгоградской области взяла на контроль расследования уголовного дела об оставлении в опасности пятилетнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По имеющимся данным, 41-летняя жительница Волжского в ночь на 2 февраля оставила без присмотра пятилетнего сына. Пока ее не было, мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на третьем этаже. Его обнаружили соседи. Они вызвали сотрудников полиции. Сейчас ребенок находится в больнице.

Организована проверка соблюдения требований законодательства органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Марина Ковалева