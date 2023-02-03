Выборгские верфи сдали в рыболовный флот РФ траулер-процессор «Дмитрий Кожарский»

ПАО «Выборгский судостроительный завод» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) и АО «Атлантрыбфлот», (входит в УК «ФОР»), подписали акт о приемке-передаче головного траулера-процессора проекта KMT02.02 «Дмитрий Кожарский». Об этом сообщила пресс-служба ОСК в пятницу, 3 февраля.

«Промысловые испытания, согласно условиям судостроительного контракта, будут проведены после передачи заказчику непосредственно в районе промысла»,— говорится в сообщении.

«Дмитрий Кожарский» — крупнотоннажный рыбопромысловый траулер-процессор проекта КМТ02.02, спущен на воду 19 июня 2020 года. Всего по заказу компаний, входящих в группу «ФОР», на ВСЗ будет построено три рыболовных траулера этого проекта. Каждое судно способно вылавливать до 105 тонн рыбы в сутки.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что бывшего губернатора Петербурга Полтавченко снова выдвинули в совет директоров ОСК.

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