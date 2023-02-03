Еще 20 тонн молочной продукции экспортировали в Узбекистан из Удмуртии в январе

31 января в Удмуртии проконтролировали отправку еще 20 т молочной продукции в Узбекистан. На экспорт направлено питьевое ультрапастеризованное молоко и стерилизованные сливки, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по республике.

Вся продукция признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении, а также соответствует требованиям страны-импортера. Качество подтверждены лабораторными испытаниями.

Отмечается, что всего с начала 2023 года из Удмуртии экспортировали 98,6 т молочной продукции в Узбекистан.