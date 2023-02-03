Депутат Госдумы пришел на помощь жителям Уфы

К депутату Государственной Думы РФ от партии «Новые люди», заместитель председателя Комитета по физической культуре и спорту Амиру Хамитову обратились жители из Уфы. В нескольких домах башкирской столицы в связи с аварийным состоянием шахт отключено газоснабжение. При этом централизованное горячее водоснабжение отсутствует в этих домах изначально, поэтому горожане лишены элементарных удобств.

Амир Хамитов оперативно отреагировал на письмо и вылетел в Уфу, чтобы разобраться в происходящем на месте.

«Мной уже направлены депутатские обращения во все инстанции с просьбой провести проверку сложившейся ситуации. Сегодня я встречался с жителями этих домов, расспросил их о происходящем во всех подробностях. Конечно, просто так эту проблему оставлять нельзя. Мы не можем бросить людей без помощи, когда они вынуждены жить без самых элементарных удобств. Поэтому я надеюсь, что удастся исправить эту эту ситуацию в кратчайшие сроки», – пояснил Амир Хамитов.