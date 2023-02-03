Прокуратура предложила губернатору края обеспечить равные права детей на получение молочных продуктов

Прокуратура Пермского края провела проверку законности изменений, которые были внесены в порядок обеспечения полноценным питанием (молочными продуктами) детей в возрасте до трех лет. Как сообщает сайт надзорного органа, новая редакция документа предполагает, что с 1 января 2023 года дети с восьми месяцев до трех лет, которые живут в Перми, обеспечиваются кисломолочной продукцией промышленного производства в виде молока, кефира и творога. При этом малолетние, которые проживают на других территориях края, вправе претендовать лишь на сухие молочные смеси и каши.

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В результате прокуратурой был сделан вывод, что изменения в порядок, который был утвержден приказом минздрава, не позволяют в полной мере и равно реализовать соблюдение прав всех несовершеннолетних жителей края на получение этой продукции.

«В связи с этим прокурором Пермского края губернатору предложено обеспечить равное соблюдение прав всех несовершеннолетних жителей края указанной категории на обеспечение кисломолочной продукцией промышленного производства в виде молока, кефира и творога»,— сообщает сайт прокуратуры.

В пресс-службе администрации губернатора итоги прокуратуры пока не прокомментировали.