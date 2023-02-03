Объем промышленного производства в Ярославской области снизился на 2,8%

В Ярославской области в 2022 году на 57% выросло производство одежды, на 44% — производство изделий из дерева и пробки, на 30% — производство машин и оборудования. Соответствующие данные приводит территориальный орган статистики Ярославльстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Согласно данным Ярославльстата, в целом объем промышленного производства в регионе за указанный период снизился на 2,8%.

К числу отраслей, показавших негативную динамику, относятся виды деятельности, связанные с водоснабжением, водоотведением, сбором и утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений (14,4%), а также ремонт и монтаж машин и оборудования (34%).

Максимальное снижение выпускаемых объемов продукции в прошлом году зафиксировано в сфере производства прочих транспортных средств и оборудования (26%), лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, (17%) и в сфере производства компьютеров, электронных и оптических изделий (11%).

Алла Чижова