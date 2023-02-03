Bizzarrini готовит суперкар Giotto с двигателем Lamborghini

Компания Bizzarrini анонсировала первую модель после возрождения бренда — суперкар Giotto, который получит двигатель Lamborghini.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Bizzarrini Giotto

Фото: Bizzarrini Bizzarrini Giotto

Фото: Bizzarrini

Итальянская марка ранее представила спорткар Bizzarrini 5300 GT Revival Corsa эпохи 1960-х, который по технологиям прошлых лет был выпущен ограниченным тиражом в наши дни. Новая модель, названная в честь основателя компании Джотто Биццаррини, должна стать преемником классического купе.

Облик новинки совместно со своим сыном Фабрицио создал автор оригинального Bizzarrini 5300 GT Джорджетто Джуджаро. Заявлено, что углепластиковый кузов современного суперкара получит дизайнерские элементы, отсылающие к своему историческому прототипу.

Новый Giotto, как и классический 5300 GT, также будет оснащаться двигателем Lamborghini. Для современного суперкара анонсирован атмосферный бензиновый V12 в сочетании с 8-ступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением. Технические характеристики модели пока не названы.

Прототип Bizzarrini Giotto будет представлен в течение 2023 года, а ездовые испытания новинки запланированы на 2024 год. Стоимость суперкара и тираж модели не объявлены.

Максим Вершинин