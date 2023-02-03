В Петербурге по Пушкинской карте за год продали билетов более чем на 1 млрд рублей

По Пушкинской карте в Санкт-Петербурге за весь 2022 годы было продано билетов в культурные учреждения на сумму более 1 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

«В рамках программы "Пушкинская карта" с 1 января по 31 декабря 2022 года в учреждениях культуры Петербурга было продано билетов на общую сумму более 1 млрд рублей. Всего с начала работы программы "Пушкинская карта" с 1 сентября 2021 года в городских учреждениях культуры продано более 480 тыс. билетов»,— говорится в сообщении.

Среди театров лидерами стали Михайловский, «Балтийский дом», Мюзик-холл, из числа музеев наибольшей популярностью пользовались Музей истории города, выставочный зал «Манеж», Эрмитаж и Исаакиевский собор. В число прочих мест, востребованных у молодежи, были пространство «Севкабель Порт» и кинотеатр «Аврора».

Программа «Пушкинская карта» стартовала в России сентябре 2021 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. С ее помощью молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут приобретать билеты в на другие культурные мероприятия за счет бюджета. На сегодняшний день ее оформили более 260 тыс. петербуржцев. В городе к программе подключены 63 городских и свыше 200 федеральных учреждений города.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургский Государственный Эрмитаж и московская Третьяковская галерея возглавили топ музеев России по посещаемости в период новогодних праздников.

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