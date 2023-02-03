В Вернеуральском районе простятся с погибшим в ходе СВО мобилизованным

Уроженец поселка Сурменевский (Верхнеуральский район) Евгений Костин погиб в ходе проведения спецоперации на Украине. Прощание и похороны пройдут в поселке 4 февраля, сообщается в официальной группе администрации Сурменевского сельского поселения в «ВКонтакте»

Как уточняют в сообществе магнитогорской общественной организации ветеранов Афганистана и Чечни, Евгению Костину было 32 года. Он работал в ООО «Автотранспортное управление» (Магнитогорск, входит в группу ММК). 28 сентября Евгения Костина призвали на военную службу в рамках частичной мобилизации. 7 января он погиб.