Экс-руководителя аппарата мэрии направили на укрепление «Ульяновскэлектротранса»

Исполнять обязанности директора МУП «Ульяновскэлектротранс» (УЭТ) начал бывший глава аппарата администрации Ульяновска Дмитрий Шорин. С 1 февраля он назначен первым заместителем директора УЭТ и на время длительного лечения директора Павла Тимакова будет исполнять его обязанности, сообщили «Ъ» в мэрии Ульяновска.

Собеседники в администрации Ульяновска пояснили «Ъ», что ни о какой ротации речь не идет, после окончания лечения Павел Тимаков вернется на свое место, и слухи о возможном его возвращении в Москву «абсолютно недостоверны». Как заметили в мэрии, перед господином Шориным «поставлена задача поддержания управления УЭТ на время лечения руководителя и решение проблем по нехватки кадрового состава, в том числе – водительского персонала». «Тем более что Дмитрий Шорин имеет инженерное образование, работал раньше в реальном секторе экономики, имеет большой опыт работы с кадрами, хорошо знаком с работой администрации и способен помочь укрепить “Ульяновскэлектротранс” в этот сложный период. А проблем там сегодня достаточно, около половины подвижного состава как по техническим, так и по кадровым причинам не выходит на линию», – пояснили в мэрии.

Во вторник работу УЭТ раскритиковал на аппаратном совещании губернатор региона Алексей Русских, назвавший работу электротранспорта «отвратительной». Он заявил, что «продолжается поток жалоб на отсутствие трамваев и плачевное состояние вагонов». Губернатор обратил «особое внимание» «на то, что происходит с новым парком “Львят”, которых сегодня все реже и реже можно увидеть на линии, но за которые мы до сих пор еще расплачиваемся».

Дмитрий Шорин с мая 2017 года занимал пост руководителя Управления делами администрации Ульяновска, а с января 2019 года был руководителем аппарата мэрии. В марте 2022 года его должность была сокращена.

Павел Тимаков был назначен руководителем УЭТ в марте 2022 года, в Ульяновск он прибыл из Москвы, где работал заместителем гендиректора ООО «ПК Транспортные системы» — завода-изготовителя отечественных трамваев «Львенок». Эксперты связывали назначение господина Тимакова с планируемой передачей УЭТ в концессию. В мэрии подтверждали, что «ПК Транспортные системы» «является одним из интересантов концессии».

Сергей Титов, Ульяновск