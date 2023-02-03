В Петербурге на нашли случаев чумы и холеры, опасностью которых в Роспотребнадзоре объясняли запрет публичных мероприятий

В Санкт-Петербурге за последние годы не зафиксировано случаев заболевания чумой и холерой. Об этом 3 февраля сообщили в региональном отделении «Яблока», ссылаясь на ответ главного санитарного врача города Наталии Башкетовой.

Летом 2022 года петербургское управление Роспотребнадзора объясняя запрет на проведение публичных акций ссылались на опасность распространения чумы и холеры, а не только на заболеваемость COVID-19.

«Видимо, для городских властей любые, инициированные гражданами публичные мероприятия, даже одиночные пикеты опаснее чумы и холеры»,— считает заместитель руководителя фракции «Яблоко» Борис Вишневский.

Напомним, что в Петербурге на фоне распространения коронавируса под запретом остаются публичные акции и прилюдное курение кальяна. Горожанам также рекомендуется носить маски в общественных местах.

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