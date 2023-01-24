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Губернатор Петербурга Беглов продлил до 31 марта ограничения на массовые мероприятия из-за коронавируса

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов до конца марта продлил действие коронавирусных ограничений. Таким образом обновили постановление правительства от 13 марта 2020 года, сообщили в пресс-службе Смольного.

Действие оставшихся ограничений продлили до 31 марта. Горожанам рекомендовано носить медицинские маски в общественных местах, а проведение и посещение публичных мероприятий без специальных согласований запрещено.

На прошлой неделе «Ъ-СПб» рассказывал, что в Петербурге сняли запрет на плановую госпитализацию детей.

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