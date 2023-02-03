В Татарстане началась реконструкция участков автодороги М7 маршрута Казань — Екатеринбург

На территории Татарстана началась реконструкция участков автодороги М7, которые входят в состав скоростного маршрута Казань – Екатеринбург. Общая длина данных участков равна 96,4 км. Об этом говорится в сообщении «Волго-Вятскуправтодора».

Всего планируется построить и реконструировать десять транспортных развязок и 11 путепроводов, Они обеспечат комфортный и безопасный выезд на федеральную трассу. Кроме того, число полос планируется нарастить до четырех, а встречные транспортные потоки будут разделены барьерным ограждением.

"Ъ-Казань"