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В Татарстане началась реконструкция участков автодороги М7 маршрута Казань — Екатеринбург

На территории Татарстана началась реконструкция участков автодороги М7, которые входят в состав скоростного маршрута Казань – Екатеринбург. Общая длина данных участков равна 96,4 км. Об этом говорится в сообщении «Волго-Вятскуправтодора».

Всего планируется построить и реконструировать десять транспортных развязок и 11 путепроводов, Они обеспечат комфортный и безопасный выезд на федеральную трассу. Кроме того, число полос планируется нарастить до четырех, а встречные транспортные потоки будут разделены барьерным ограждением.

"Ъ-Казань"

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