Роман Бусаргин хочет создать в регионе осетровую ферму

Губернатор Саратовской области Роман Бусарин на встрече с руководителем Волго-Камского территориального управления Росрыболовства Вадимом Ткачевым предложил создать в регионе ферму по разведению осетровых пород рыб. Он обратился к господину Ткачеву рассмотреть такую возможность.

Молодь с фермы будет выпускаться в Волгоградское и Саратовское водохранилища.

На встрече отмечалось, что за последние 10 лет рыбный промысел в регионе увеличен в 2,5 раза. В прошлом году в акваторию Волги было выпущено более 2 млн экземпляров молоди рыб, из них 438 тыс. мальков стерляди, 1,2 млн мальков сазана, около 200 тыс. растительноядных видов рыб.

По итогам встречи было решено проработать план действий по развитию рыбного хозяйства региона.

Марина Ковалева