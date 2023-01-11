Петербургский Роспотребнадзор предупредил об опасности нового штамма коронавируса «кракен»

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу рассказало об опасности недавно появившегося в мире штамма коронавируса, получившего название «кракен». В ведомстве отметили его высокую заразность, но подчеркнули, что на данный момент в городе и стране этот штамм не выявлялся.

«Как и в случае с другими штаммами, в первую очередь вариант XBB.1.5 поражает уязвимые слои населения: детей, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями»,— говорится в сообщении пресс-службы регионального Роспотребнадзора.

Специалисты указывают на необходимость соблюдать личные меры санитарной безопасности в условиях продолжающейся пандемии коронавируса и зимнего роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, но отмечают, что оснований бояться нового штамма нет, так как у большинства населения есть в той или иной степени иммунитет к различным вариациям вируса.

Штамм «кракен» впервые выявили в США в октябре 2022 года. В настоящий момент вирус активно циркулирует в Европе и Китае. В Роспотребнадзоре считают, что его появление в России – вопрос времени.

Подробнее о штамме читайте в материале «Ъ» «Китай выпускает "кракена"».

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