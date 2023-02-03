Школу построят в деревне Хохряки в Удмуртии по концессионному соглашению

Общеобразовательную школу на 1025 мест в деревне Хохряки в Удмуртии построят в рамках концессионного соглашения. Согласно распоряжению, подписанному председателем правительства республики Ярославом Семеновым, срок действия соглашения составит 15 лет.

Предельная стоимость концессии, включая средства на проектирование, строительство, оснащение и эксплуатацию объекта составляет 3 765 428 тыс. руб. На средства федерального капитального гранта приходится 1 388 808, 60 тыс. руб. от этой суммы.

Предельная стоимость создания объекта по концессионному соглашению составляет 1 781 854, 022 тыс. руб., в том числе 829 546, 187 тыс. руб. — это капитальные гранты из федерального и регионального бюджетов. Еще 952 307, 835 тыс. руб. составили средства концессионера.