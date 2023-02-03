МУП САХ Уфы просят признать банкротом

Уфимское муниципальное унитарное предприятие «Специализированное автомобильное хозяйство по уборке города» (МУП САХ) может стать банкротом. Соответствующее заявление в арбитражный суд Башкирии направило ООО «Рудерис». Одновременно компания попросила суд принять некие обеспечительные меры. Дата первого судебного заседания пока не назначена, следует из карточки дела на сайте суда.

Ранее арбитражный суд Башкирии обязал МУП САХ выплатить «Рудерис» задолженность в размере 34,8 млн руб. 18 января решение суда первой инстанции поддержал 18 арбитражный апелляционный суд. Как следует из материалов дела, компания оказывала муниципальному предприятию логистические услуги — на основании договора собирала и транспортировала на полигон твердые коммунальные отходы. Задолженность возникала за период с 1 июля по 31 декабря 2020 года.

МУП «Специализированное автомобильное хозяйство по уборке города» занимается сбором неопасных отходов, в том числе вывозом твердо-бытовых, крупногабаритных жидких и медицинских отходов, ремонтом и обслуживанием уборочной техники, установкой и обслуживанием стационарных туалетов и туалетных кабин. С 2019 года выполняет функции регионального оператора по сбору и утилизации отходов в территориальной зоне №1, в состав которой входят Уфа и 14 районов Башкирии. В 2021 году при выручке 2 млрд руб. чистая прибыль предприятия составила 5 млн руб.

ООО «Рудерис» зарегистрировано в Уфе в ноябре 2003 года. Уставный капитал — 24 тыс. руб. По данным «СПАРК-Интерфакс», владельцем компании является Валентина Полякова. В 2021 году выручка компании составила 172,7 млн руб., чистая прибыль — 10,2 млн руб.

Олег Вахитов

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