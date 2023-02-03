«Флюиды ее нежного образа проникли в сердце Нерехты»

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает об удивительной судьбе писательницы, которую называли первой русской феминисткой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Автор неизвестен / Wikipedia Фото: Автор неизвестен / Wikipedia

Нерехта сегодня! Городок между Костромой и Ярославлем, входит в большое Золотое кольцо России. На мой взгляд, абсолютно не избалован туристами по причине отвратительных дорог. Хотя история города, его людей, памятники, храмы, музеи — здесь очень много всего интересного. И вернемся мы сюда еще точно. Несмотря на то, что в Нерехте бывали и русские монархи, и многие выдающиеся люди, и жили здесь известные дворяне, купцы, изобретатели, начну я с истории Лизы Дьяконовой.

Флюиды ее нежного образа проникли, мне кажется, в сердце этого города. Сохранились даже ее фотопортреты: красивая и какая-то незащищенная, что ли. Публикация ее дневника хоть и посмертная, но в начале прошлого века произвела настоящий фурор. Записки молодой литераторши были искренними и пронзительными. Ее называли первой русской феминисткой, писательницей новой волны и так далее. Не знаю, я бы назвал эту историю «Во всем виноваты книги» — ими она зачитывалась в детстве и юности. Причем это была не романтическая дамская литература, а серьезные научные и философские труды.

Нерехта — Ярославль — Санкт-Петербург (женские курсы Бестужева) и, наконец, Париж, Сорбонна, юридический факультет. Неслыханно для русской провинциалки. Но тут же, кстати, хроническая нехватка денег, недоедание, убогое жилье и, конечно, несчастная любовь (с таким-то умом да в Париже!). Любовь к собственному психиатру, который лечил от депрессии и мигреней. Вот из ее дневника: «И мы (с ним — с психиатром) вернулись бы в Россию. Я стала бы учить его по-русски, он сдал бы государственный экзамен, и мы поселились бы в одной из деревень родной губернии. Он лечил бы крестьян, я оказывала бы им юридическую помощь…».

Ну что здесь скажешь? Трогательное дитя… По дороге в Россию Лиза остановилась ненадолго в Тироле у своей тетушки. Однажды утром ушла на прогулку в горы и не вернулась. Ее обнаженное тело с переломом двух лодыжек нашли через месяц в болоте у водопада. Одежда, связанная в узел, лежала рядом. Что произошло, до сих пор неизвестно. Похоронена Лиза в Нерехте.