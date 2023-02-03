Пензенская стройкомпания выплатила штраф в 10 млн рублей за коррупционное правонарушение

После проверки прокуратуры Пензенской области ООО «Профессиональная строительная компания» было оштрафовано на 10 млн руб. за коррупционное правонарушение. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что с 1 августа по 15 сентября прошлого года трое граждан, один из которых являлся фактическим руководителем ООО «Профессиональная строительная компания», предложили главному врачу «Земетчинской районной больницы» взятку в размере 2,2 млн руб. за заключение контракта на капитальный ремонт больничного здания и беспрепятственное подписание актов выполненных работ, в том числе работ, которые фактически не будут выполнены.

В ноябре при передаче части взятки в размере 600 тыс. руб. предполагаемые взяткодатели были задержаны.

В отношении ООО возбудили административное дело по ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение в интересах юридического лица в крупном размере).

Решение о штрафе вынесено в конце декабря. Оно вступило в силу и исполнено.

Марина Ковалева