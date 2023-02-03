Власти заверили, что строительство под Воронежем курортного комплекса за 8 млрд рублей не затронет охраняемые природные территории

В департаменте экологии правительства Воронежской области прокомментировали проект создания курортного комплекса «Емань SPA Resort» на 20 га вдоль берега Дона в Кривоборье Рамонского района. По оценке властей, в районе строительства «отсутствуют особо охраняемые природные территории регионального значения», поэтому комплекс не затронет их.

В департаменте уточнили, что такая оценка была дана «согласно предоставленным проектной организацией данным», поэтому его сотрудники организовали проверку и выезд на место проведения работ. Поводом стала «появившаяся в сети информация, что строительство осуществляется на особо охраняемой природной территории».

Окрестности сел Емань и Кривоборье — излюбленное место отдыха воронежцев и липчан: с высокого лесистого берега открывается вид на излучину Дона, а правый, луговой, имеет пляж. Статус памятника природы областного значения был присвоен местности у Кривоборья постановлением правительства региона от 2013 года: в нем он фигурирует как «Кайнозойские отложения с остатками растительности у села Кривоборье». Площадь памятника природы — 11,2 га, он относится к Рамонскому участковому лесничеству.

Согласно постановлению правительства Воронежской области «Об утверждении границ и режимов особой охраны территорий отдельных памятников природы областного значения», охране подлежат только сами 30-метровые склоны, а лес и грунтовые подъезды не имеют особого режима

Напомним, стоимость комплекса на 1,3 тыс. мест, который планируют поострить в Кривоборье три воронежских бизнесмена, оценивается в 8 млрд руб. Он включит в себя коттеджи, места для лечения и бассейны, потому что, по мнению создателей проекта, «в Дону купаться невозможно». Губернатор Александр Гусев уже пообещал застройке поддержку. Соинвестором проекта также является государственное АО «Корпорация "Туризм.РФ"».

Подробнее о проекте — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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