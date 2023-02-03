Более 10 тыс. новых случаев онкологии выявлено в 2022 году у жителей Новосибирской области

В прошлом году в Новосибирской области было выявлено 10,6 тыс. новых случаев злокачественных новообразований, 59% выявлены на 1 и 2 стадиях. Наибольшее число диагнозов поставлены пациентам в возрасте от 40 лет, однако в последние годы заболевания часто диагностируют у более молодой аудитории, сообщил сегодня журналистам главный врач Новосибирского областного клинического онкологического диспансера Сергей Фурсов.

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«Самыми распространенными в регионе являются заболевания кожи, колоректальный рак, на третьем месте – рак простаты, а затем рак легких», - прокомментировал эксперт.

Росту заболеваемости способствует диспансеризация. Как отметила замминистра здравоохранения региона Елена Аксенова, в Новосибирской области в 2022 году во время профосмотров и диспансеризации выявили более 700 человек с онкологией.

Смертность от злокачественных заболеваний в регионе по итогам прошлого года достигла 6,5 тыс. против 6 тыс. годом ранее.

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Лолита Белова