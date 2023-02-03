В 2023 году агрохолдинг «Степь» намерен вдвое увеличить парк комбайнов

К уборочной кампании 2023 года парк комбайнов агрохолдинг «Степь» будет увеличен вдвое, сообщает пресс-служба компании. Сколько машин предстоит закупить, не уточняется.

После расширения машинно-тракторная станция (МТС) холдинга станет одной из самых крупных в стране. Это даст возможность не только оптимизировать производственные процессы в собственных хозяйствах, но и увеличить объем агротехнологических услуг, оказываемых сторонним компаниям АПК.

«Наличие собственной МТС с ремонтной базой дает возможность бесперебойно выполнять производственные операции, снижает затраты на агротехнологические услуги и повышает производительность холдинга. Мы расширяем успешный опыт прошлого года — увеличиваем парк МТС и наращиваем объем услуг сторонним сельхозпроизводителям»,— рассказал генеральный директор Агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко.

Агрохолдинг «Степь» входит в состав Группы АФК «Система». Компания развивает бизнес по таким направлениям, как растениеводство, молочное животноводство, трейдинг сельхозпродукции, сахарный и бакалейный трейдинг, производство и дистрибуция сыров, молочных продуктов. Активы холдинга располагаются в Краснодарском крае, Ростовской области, Ставропольском крае.

Андрей Ульченко

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