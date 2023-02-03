Министра архитектуры Оренбуржья оставили под домашним арестом

Оренбургский областной суд оставил в силе решение о продлении домашнего ареста министра архитектуры и пространственно-градостроительного развития региона Натальи Ибрагимовой. Об этом сообщается на сайте суда.

В начале минувшей недели Ленинский районный суд Оренбурга продлил срок домашнего ареста Натальи Ибрагимовой на месяц, до 28 февраля. Защита чиновницы просила изменить меру пресечения на залог или запрет определенных действий. «Оренбургский областной суд, исследовав материалы дела, выслушав мнения сторон, не нашел оснований для удовлетворения апелляционных жалоб адвокатов»,– говорится в сообщении.

В ноябре минувшего года следственные органы полиции возбудили в отношении чиновницы уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

Ани Айвазян