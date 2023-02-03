Жителя Удмуртии осудили за сбыт немаркированной продукции и отмывание денег

В Удмуртии местного жителя осудили за сбыт немаркированной табачной и спиртосодержащей продукции и легализацию денег, приобретенных в результате преступления (ч. 5 ст. 171.1 УК РФ, ч. 1 ст. 174.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что мужчина причастен к незаконному сбыту в Глазове немаркированной табачной и спиртосодержащей продукции в крупном размере. Всего из незаконного оборота изъяли 4 тыс. упаковок табачных изделий и более 350 л алкоголя.

Мужчина свою вину признал. Суд назначил обвиняемому штраф.