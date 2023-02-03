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обновлено 13:34

Остановочные павильоны в Перми обновят по проекту Пермской судоверфи

Новые остановочные павильоны, которые в этом году установят в краевом центре, изготовят по проекту Пермской судоверфи. Как сообщили в пресс-службе Фонда развития Пермского края (ФРПК, развивает Пермскую судоверфь), новые павильоны судоверфи выполнены в модульном исполнении и представляют собой универсальную конструкцию. Это позволит расширить любой павильон и добавить в него необходимые модули для повышения уровня комфорта горожан, ожидающих транспорт. Павильон можно оборудовать «умными» модулями, освещением и электронными табло без внесения существенных изменений в конструкцию.

В Перми, по данным официального телеграм-канала мэра Алексея Демкина, в этом году обновят 56 городских остановочных павильонов. Часть из них уже смонтировали, например — на остановках «Автопарк», «Быткомбинат», «Больничный городок», «Ул. Обвинская».

Напомним, что ООО «Пермская судоверфь» управляет выкупленным Корпорацией развития Пермского края (входит в ФРПК) Верхнекамским судостроительным комплексом. Предприятие начало работу в сентябре 2021 года. Оно выполняет межнавигационный ремонт судов и производит металлоконструкции. Судоверфь также ведет проектирование различных объектов: к примеру, компания разработала проект плавучего остановочного комплекса.

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