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Коммерсантъ FM
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Онкологическими заболеваниями страдают около 4 млн россиян

Сейчас в России страдают различными онкологическими заболеваниями около 4 млн жителей страны. В год выявляется около 600 тыс. новых случаев. Об этом сообщил замглавы Минздрава России Евгений Камкин.

«У нас на сегодняшний день в Российской Федерации около 4 млн граждан болеют онкологическими заболеваниями, при этом ежегодно новых случаев, которые мы выявляем благодаря укреплению материально-технической базы и созданию условий для своевременной диагностики заболеваний составляет порядка 600 тыс.»,— сказал господин Камкин (цитата по «РИА Новости»).

Ранее «Ъ» писал, что в 2022 году россияне стали чаще обращаться онлайн к онкологам. Число подобных обращений выросло в три раза за год. По мнению аналитиков, это произошло из-за проникновения телемедицины в регионы, где доступность врачей узких специальностей ниже, чем в Москве.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Телемедицина россиянам по зубам».

Олеся Павленко

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